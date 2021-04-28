Народные костюмы, свистульки и вытинанка - выставка мастеров открылась в Витебске

28 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Витебского областного методического центра народного творчества сегодня по арт-проекту "Партрэт майстра" открылись две выставки мастеров из Сенно и Шумилино, передает корреспондент БЕЛТА.

Супруги Ольга и Владимир Квашко из Сенно привезли в областной центр итоги своего многолетнего труда по возрождению народных художественных ремесел района. В экспозиции свыше 100 наиболее ярких работ: керамика, народные костюмы, вышивка, вязание, вытинанка, живопись, свистульки, роспись, набойка. В основе большинства предметов лежат мотивы этнографических материалов, где сочетаются традиции прошлого и настоящего народного творчества Сенненщины.

Ольга и Владимир Квашко

Ольга Квашко рассказала, что супруги впервые представляют на выставке свои работы. Для них этот год юбилейный - 20 лет совместной жизни, у Ольги 25 лет творческой деятельности, у Владимира - 20. "Во время экспедиции по деревням нашла старую свадебную рубашку, с нее и началось восстановление местных строев. В сенненский Дом ремесел люди приносят много экспонатов, зная, что мы это сохраним. Сегодня на выставке представлено 15 костюмов, но в нашей коллекции есть более 40 восстановленных строев разных периодов. Изготавливаем их изо льна. На женский костюм уходит около года ежедневной кропотливой работы, на мужскую рубашку - порядка полугода. Кроме того, помимо ручной работы, ты еще проводишь и исследовательскую - изучаешь смысл узоров и другие особенности", - отметила мастер.

Владимир Квашко занимается изготовлением народных свистулек 7-8 лет. Он продолжает традиции мастера Геннадия Глухарева, который в 1990-е годы слепил игрушку - сейчас она называется глухаревской по фамилии автора. "Мастер делал игрушки для детей, не на продажу. Отличие нашей свистульки - высокий гребень и хвост. Делалась такая форма для того, чтобы дети не могли засунуть игрушку в рот. Кроме того, когда раньше шли в лес, брали с собой свистульку, чтобы не потеряться", - поделился Владимир Квашко.

Также в Витебском областном центре народного творчества представила свои работы мастер шумилинского Дома ремесел Ольга Загвоздова. Она занимается реконструкцией народного строя. Костюмы, представленные на выставке, - результат экспедиционно-поисковой работы автора. Шумилинский костюм имеет несколько направлений - архаичный, христианский, городской, старообрядческий. Сегодня коллекция насчитывает 15 нарядов. Привезли в Витебск и коллекцию платков в технике набойки по ткани, а также свадебные головные уборы и украшения, выполненные из восковых цветов.

Каждый экспонат выставки требует внимательного изучения. Ведь мастера сначала изучили местные традиции, а потом перешли к своему творчеству и вышли на уровень свободной интерпретации традиций.-0-

Ольга Загвоздова

Фото Александра Хитрова