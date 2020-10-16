ФОТОФАКТ: Экспозиция "Кто ты, народ рома?" открылась в музее истории ВОВ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Кто ты, народ рома?" как часть немецко-белорусского проекта "Память о геноциде рома на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны" открылась 16 октября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. "Немецкий образовательный центр "За мир", общественное объединение "Белорусская цыганская диаспора", Республиканский центр национальных культур и историческая мастерская имени Л.Левина в 2019-2020 годах работали над сохранением памяти о жертвах фашистских преступлений, в частности цыган, на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. В итоге родился выставочный проект. Рабочая группа состояла из представителей немецкой и белорусской стороны. Они побывали во всех областях Беларуси и записали воспоминания цыганских семей, которые были свидетелями геноцида, направленного против народа рома", - рассказали организаторы.-0-

Фото Андрея Покумейко