ФОТОФАКТ: Фестиваль исторической реконструкции "Несвижская фортеция"

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль исторической реконструкции, культуры и музыки "Несвижская фортеция", посвященный самым значимым событиям XVII-XVIII вв., состоялся в Несвиже.



Фестиваль прошел в Английском парке на территории Несвижского дворцово-паркового комплекса и познакомил гостей мероприятия с историческими событиями, военными кампаниями, городским и походным бытом военных прошлых веков.



На фестивале развернулся большой рынок ремесленников.







Одним из ключевых событий фестиваля стал "Бал у Радзивиллов" в Несвижском замке.-0-





Фото Рамиля Насибулина

