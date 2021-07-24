ФОТОФАКТ: Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" проходит в 12-ый раз

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Наш Грюнвальд 2021" в 12-ый раз проходит на территории музейного комплекса "Дудутки".

Традиционно события посвящены военной и светской культуре, традициям и обычаям наших предков. Главным событием старейшего фестиваля военно-исторической реконструкции в Беларуси стало воссоздание масштабной битвы средневековой Европы, состоявшейся 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского Ордена и союзников: Великого Княжества Литовского и Королевства Польского.-0-

Фото Рамиля Насибулина