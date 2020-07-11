ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Моя Александрия"

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Новости темы "Купалье в Александрии - 2020"
Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного
11 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Александрия продолжается празднование "Купалья". В вечерней программе одним из самых ожидаемых мероприятий стал гала-концерт "Моя Александрия". Более 110 тыс. гостей и участников приехали в этом году на республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") на берег Днепра в агрогородок Александрия Шкловского района.-0-
Фото Андрея Покумейко и Олега Фойницкого