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18:31 На празднике в Александрии прошел показ коллекций льняной одежды от белорусских дизайнеров Общество
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17:00 В небе над Германией столкнулись два легких самолета, оба пилота погибли В мире
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16:15 Милиционер и прохожий спасли тонувшего в Свислочи молодого человека Происшествия
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11 июля 2020, 22:50

ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Моя Александрия"

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11 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Александрия продолжается празднование "Купалья". В вечерней программе одним из самых ожидаемых мероприятий стал гала-концерт "Моя Александрия". Более 110 тыс. гостей и участников приехали в этом году на республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") на берег Днепра в агрогородок Александрия Шкловского района.-0-

Фото Андрея Покумейко и Олега Фойницкого

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