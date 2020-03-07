ФОТОФАКТ: Гала-концерт стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова прошел в Минске

Родион Шакиров во время выступления

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной академии музыки 6 марта в гала-концерте выступили юные музыканты из Беларуси и России. Россияне - стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Все участники гала-концерта - лауреаты престижных музыкальных конкурсов: Софья Меньшикова (фортепиано), Егор Кирилюк (баян), Анастасия Тюрина (балалайка), Александр Долгов (саксофон), Валерия Илюшина (скрипка), Родион Шакиров (фортепиано), Ульяна Астанкович (аккордеон) и Федор Громов (гобой). В программе - сочинения композиторов-классиков, современных авторов, а также концертные обработки мелодий народных песен и танцев.-0-

Фото Оксаны Манчук

Ректор БГАМ Екатерина Дулова

Валерия Илюшина

Федор Громов

Анастасия Тюрина

Егор Кирилюк

Александр Долгов