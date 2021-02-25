ФОТОФАКТ: Иудеи всего мира отмечают Пурим

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пурим - один из главных праздников иудаизма, в этом году его начали праздновать с заходом солнца 25 февраля. Два главных обычая этого праздника - раздавать пожертвования неимущим и отправлять угощения друзьям и близким. Гродненская хоральная синагога - одна из старейших синагог в Европе, занесена в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и является важным памятником истории. Здесь сегодня отмечают этот праздник.-0-

Фото Леонида Щеглова

Раввин Гродненской хоральной синагоги Ицхак Кофман