ФОТОФАКТ: Коласовский театр покажет премьеру спектакля "Сымон-музыка"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске 21 ноября состоится премьера спектакля "Сымон-музыка" по одноименной поэме Якуба Коласа. Премьера посвящена Дню основания театра и 100-летию написания и издания первой редакции поэмы. Постановку осуществил художественный руководитель театра Михаил Краснобаев. За основу спектакля взята первая редакция поэмы, датированная 1918 годом, использованы также более поздние - вторая и третья. В постановке много музыкальных, пластических, танцевальных номеров. Музыку создал композитор Артем Краснобаев, хореография Дианы Юрченко. Автор сценографии и костюмов - главный художник театра Светлана Макаренко.-0-

Фото Александра Хитрова

Дмитрий Коваленко

Тадеуш Кокштыс