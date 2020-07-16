ФОТОФАКТ: Концерт-открытие проходит на "Славянском базаре" в Витебске

Новости темы "Славянский базар в Витебске-2020"
16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Летнего амфитеатра в Витебске проходит торжественный концерт-открытие. В программе - любимые артисты, давние друзья форума и молодые исполнители. Перед зрителями выступят Сергей Полунин, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Олег Митяев, Инна Маликова и ВИА "Новые самоцветы", Анна Семенович, Митя Фомин, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Тима Белорусских, мужской хор "Всехсвятский" храма-памятника Всех Святых в Минске, Влад Сытник и многие другие.-0-
Фото Александра Хитрова и Андрея Покумейко