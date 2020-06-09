ФОТОФАКТ: Концерты на балконе возобновились в Гродно

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно возвращается полюбившийся горожанам и гостям города арт-проект от Гродненской областной филармонии. Концерты на балконе дома №15 по улице Советской, ставшие одной из изюминок культурной жизни города, возобновились с 9 июня. Каждый вторник в 18.00 артисты филармонии будут петь и играть для зрителей. По средам музыка будет звучать и во дворике музея истории религии - это очередной арт-проект от филармонии под названием "Среда музыкальная".-0-

Фото Леонида Щеглова