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02 октября 2021, 20:46

ФОТОФАКТ: Литографии французского художника Анри Тулуз-Лотрека презентовали в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В художественной галерее имени Михаила Савицкого открылся новый выставочный проект "Тулуз-Лотрек. Страсти в "Мулен Руж". В нем представлено более 50 цветных литографий французского художника, полученных из частных европейских коллекций. Проект создан Музеем истории города Минска и LIBRA. На выставке также представлены работы известных и начинающих белорусских авторов, творчество которых великолепно дополнит основную экспозицию литографий Тулуз-Лотрека.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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