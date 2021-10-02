ФОТОФАКТ: Литографии французского художника Анри Тулуз-Лотрека презентовали в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В художественной галерее имени Михаила Савицкого открылся новый выставочный проект "Тулуз-Лотрек. Страсти в "Мулен Руж". В нем представлено более 50 цветных литографий французского художника, полученных из частных европейских коллекций. Проект создан Музеем истории города Минска и LIBRA. На выставке также представлены работы известных и начинающих белорусских авторов, творчество которых великолепно дополнит основную экспозицию литографий Тулуз-Лотрека.-0-

Фото Рамиля Насибулина