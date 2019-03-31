ФОТОФАКТ: Международный фестиваль "Пуримшпиль" прошел в Витебске

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Национального академического драматического театра имени Я.Коласа прошел гала-концерт XXV Международного фестиваля "Пуримшпиль в Витебске".

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В нем участвовали художественные коллективы еврейских молодежных клубов из России, Украины, Беларуси и других стран. Фестиваль "Пуримшпиль в Витебске" организован Витебским областным объединением "Еврейская община "Атиква" при поддержке Голландского еврейского гуманитарного фонда, Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин, Еврейского агентства для Израиля, Всемирного союза прогрессивного иудаизма, Израильского культурного центра при посольстве Израиля в Беларуси, Международной еврейской студенческой организации "Гилель" и представительства фонда "Ави Хай".

Среди партнеров фестиваля - Витебский облисполком и Витебский горисполком.-0-

Фото Александра Хитрова