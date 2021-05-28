ФОТОФАКТ: Международный фестиваль "Золотая пчелка" в Климовичах собрал более 400 участников

28 мая, Климовичи /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" в этом году в Климовичах собрал более 400 участников из Беларуси, России, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии. Фестиваль проходит с 28 по 30 мая. Так, в первый день проходит конкурсная программа участников фестиваля в трех жанрах: вокальное, хореографическое и изобразительное искусство. Состоится вечер знакомств организаторов и гостей фестиваля "Единая фестивальная семья". Вечером этого же дня планируется праздничное открытие международного фестиваля "Золотой бал".-0-

Фото Олега Фойницкого

Во время конкурса вокалистов

Во время праздника