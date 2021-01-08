ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 8 января 2021
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:00 В Неаполе обрушилась парковка больницы В мире
20:32 "Столица" и ВРЗ вышли в финал Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
20:03 Мэр Лондона объявил чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19 В мире
19:28 ФОТОФАКТ: Музыкальные инструменты Марьяна Скрамблевича - лауреата Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства Культура
18:45 Из-за аномальных морозов в Испании объявлено штормовое предупреждение В мире
18:11 Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет в Беларуси 16-17 января Общество
17:59 В минском Уручье произошел пожар на складах Происшествия
17:58 В Минске водитель не справился с управлением и въехал в подземный переход Происшествия
17:56 Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира Спорт
17:37 Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ленинградской области В мире
17:33 Две легковушки столкнулись на МКАД: непристегнутый пассажир вылетел из салона авто Происшествия
17:32 Мы живем, пока помним - комментарий Регионы
17:30 Алексей Вишневский занял 5-е место на шестом этапе "Дакара-2021" Спорт
16:40 Минская "Столица" стала первым финалистом Кубка Беларуси по мини-футболу Спорт
16:25 Власти Китая ввели карантин в 11-миллионном городе из-за COVID-19 В мире
16:15 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби Спорт
16:01 НАН объявила конкурс на получение грантов в 2021 году для научно-исследовательских работ Общество
15:18 Норвежка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону Спорт
14:39 В Беларуси определены дополнительные механизмы управления имуществом совместного домовладения Общество
14:25 Александр Макрицкий покинул пост главного тренера ХК "Юность-Минск" Спорт
13:43 Головченко о развитии АПК Витебской области: нужно работать над сырьевыми зонами Регионы
13:24 В Пинске и Смолевичском районе при ДТП погибли пешеходы Происшествия
13:13 Старовойтова проведет 9 января прямую телефонную линию Общество
12:58 Более 620 единиц снегоуборочной техники вывели на улицы Минска Регионы
12:55 В Минске на ул.Железнодорожной произошло два ДТП с разницей в несколько минут Происшествия
12:34 ФОТОФАКТ: Заснеженный Минск Регионы
12:27 Руководители областей о том, что на их взгляд способно изменить жизнь каждого из нас в лучшую сторону Регионы
12:21 Коронавирусом в мире за первую неделю года заразились столько же людей, сколько за весь июнь В мире
12:17 В Минске работники МЧС спасли женщину, едва не упавшую с балкона Происшествия
11:58 Снег и до -6°С ожидается в Беларуси 9 января Общество
Все новости
Все новости
Культура
08 января 2021, 19:28

ФОТОФАКТ: Музыкальные инструменты Марьяна Скрамблевича - лауреата Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный мастер по изготовлению музыкальных инструментов из Одельска Марьян Скромблевич - лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Инструменты, изготовленные Марьяном Скрамблевичем хранятся в музеях Беларуси, частных коллекциях в разных странах: России, Австрии, Франции, Германии. Играют на них и в самодеятельных и профессиональных ансамблях - в Белорусской академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств, ансамбле танца, музыки и песни "Белые росы". Творчество Марьяна Скрамблевича включено в список элементов нематериального историко-культурного наследия Беларуси.

Фото Леонида Щеглова

Марьян Скрамблевич в домашней мастерской
Марьян Скрамблевич в домашней мастерской
Марьян Скрамблевич во время репетиции в филиале Одельского центра культуры и народного творчества с молодежью
Марьян Скрамблевич во время репетиции в филиале Одельского центра культуры и народного творчества с молодежью
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
искусство музыка музыкальный инструмент
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
В Витебске стартует II Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад"
ФОТОФАКТ: Вечер национального искусства "Прыйшла каляда - адчыняй варата!" прошел в Витебске
Спектакль "Балладина". Фото театра БГУ "На балконе" Студенческий драмтеатр БГУ "На балконе" запускает цикл спектаклей
Фото из архива НББ представила выставку к 70-летию белорусского писателя Михаила Позднякова
Фото из архива Фотограф Станислав Янчарский проведет экскурсию по выставке "Планета без виз" 9 января
Фото из архива Гомельчан поздравят с Рождеством на главной площади областного центра
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Беларуси и народном единстве: только вместе можем спасти этот клочок земли
Головченко о развитии АПК Витебской области: нужно работать над сырьевыми зонами
ГАИ призывает водителей проявлять повышенное внимание при переменчивых погодных условиях
Коза, Дедок и колбаса – традиции и обычаи рождественских колядок в архивных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Лукашенко: нам не нужны ни войны, ни столкновения
Митрополит Вениамин: Христос пришел на землю, чтобы научить нас правильному образу жизни
В Беларуси утвердили новое изображение государственного герба
Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет в Беларуси 16-17 января
ФОТОФАКТ: Заснеженный Минск
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1805 пациентов с COVID-19, выписаны - 2177
РЕПОРТАЖ: Жители Чашникского района проводят Коляды так, чтобы весь год "жылося багата"
Стипендии Президента Беларуси назначены 182 студентам и курсантам
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби
Старовойтова проведет 9 января прямую телефонную линию
Умер полицейский, ранее пострадавший в здании Конгресса США
Электроснабжение в течение суток нарушалось в 135 населенных пунктах Беларуси
Дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия нормативного акта - МВД
ФОТОФАКТ: Рождественские гуляния "Віцебскія каляды" прошли в Витебске
В Беларуси изменяется порядок маркировки товаров
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.