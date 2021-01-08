ФОТОФАКТ: Музыкальные инструменты Марьяна Скрамблевича - лауреата Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный мастер по изготовлению музыкальных инструментов из Одельска Марьян Скромблевич - лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Инструменты, изготовленные Марьяном Скрамблевичем хранятся в музеях Беларуси, частных коллекциях в разных странах: России, Австрии, Франции, Германии. Играют на них и в самодеятельных и профессиональных ансамблях - в Белорусской академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств, ансамбле танца, музыки и песни "Белые росы". Творчество Марьяна Скрамблевича включено в список элементов нематериального историко-культурного наследия Беларуси.
Фото Леонида Щеглова
Марьян Скрамблевич в домашней мастерской
Марьян Скрамблевич во время репетиции в филиале Одельского центра культуры и народного творчества с молодежью