ФОТОФАКТ: Народный ансамбль танца "Крыжачок"

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный любительский коллектив Беларуси народный ансамбль танца "Крыжачок" Белорусского государственного университета был создан в 1945 году и является одним из старейших художественных коллективов страны. Танцевальный коллектив был участником разных фестивалей и конкурсов народного творчества как в Беларуси, так и за рубежом. Уже на протяжении 14 лет бессменным художественным руководителем коллектива является Игорь Музалевский.
Недавно ансамбль "Крыжачок" был отмечен спецпремией Президента деятелям культуры и искусства.-0-
Фото Максима Гучека