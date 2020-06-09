ФОТОФАКТ: Около тысячи экспонатов размещается в музее Дубровенского льнозавода

9 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Большой популярностью у жителей и гостей Дубровно пользуется музей льна, который располагается на местном льнозаводе. В его экспозиции около тысячи экспонатов, рассказывающих об истории возделывания льна, машинах и агрегатах для переработки продукции. Недавно по инициативе директора льнозавода Анатолия Босенкова рядом с предприятием восстановили старинное здание Днепровской мануфактуры - одного из старейших белорусских предприятий, на котором перерабатывался лен. -0-

Фото Александра Хитрова