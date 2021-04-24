ФОТОФАКТ: Пасхальные традиции представили на ремесленной ярмарке в Гродно

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Все необходимое к Пасхе и Вербному воскресенью можно найти и купить на традиционной ремесленной ярмарке в центре Гродно. Региональный праздник-ярмарка изделий ремесленников "Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня" прошел 24 апреля. Ремесленники со всей области, а также других регионов страны на площадке у молодежного центра "Гродно" представили все необходимое к Пасхе и Вербному воскресенью - вербы, яйца-писанки, праздничные сувениры, открытки ручной работы, соломенные корзины, салфетки с пасхальной символикой, традиционную выпечку и многое другое.-0-

Фото Леонида Щеглова