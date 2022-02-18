ФОТОФАКТ: Премьера спектакля "Ціха тут на досвітках…" в Гомельском городском молодежном театре

Новости темы "Год исторической памяти"
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском городском молодежном театре состоялся премьерный показ спектакля "Ціха тут на досвітках..." по мотивам повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие...". Режиссер-постановщик спектакля - Виталий Кравченко. Роли исполняют Валерия Лагуто, Ирина Шапетько, Ирина Чернявская, Лиза Астрахова, Валерия Цыкуненко, Павел Конек, Виктор Тулупов, Алексей Стрельченко. Постановка приурочена к Году исторической памяти.-0-
Фото Сергея Холодилина