ФОТОФАКТ: В Кобрине открылась выставка в честь годовщины окончания Сталинградской битвы

29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В военно-историческом музее им.А.В.Суворова в Кобрине открылась выставка, посвященная годовщине окончания Сталинградской битвы. Экспозиция рассказывает об участии уроженцев Беларуси в Сталинградской битве, а также роли воинов-сталинградцев в операции "Багратион" на белорусской земле. На выставке представлены исторические фотографии, копии документов, плакатов, военных карт и листовок. Экспозиция продлится до 14 февраля. Выставка подготовлена при содействии Российского центра науки и культуры в Бресте.-0-
Фото Вадима Якубёнка
Руководитель отделения Российского центра науки и культуры в Бресте Юлия Семенченко
Директор Кобринского военно-исторического музея имени А.В. Суворова Елена Бабенко
Председатель Кобринской районной организации белорусского общественного объединения ветеранов Владимир Кузич