ФОТОФАКТ: В Витебске началась продажа билетов на концерты "Славянского базара"

18 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 18 февраля в Витебске началась реализация билетов на концерты XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-

Обладательница первого билета витебчанка Инна Иванова

Директор центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий вручает памятный подарок обладательнице первого билета витебчанке Инне Ивановой

Сергей Синица из Верхнедвинска приобрел билет на концерт "Шансон ТВ - все звезды"

Фото Александра Хитрова