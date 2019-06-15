ФОТОФАКТ: "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" проходят в Несвиже

15 июня, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль оперного и балетного искусства "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов", который проходит с 14 по 16 июня, стал настоящим брендом и театра, и историко-культурного музея-заповедника "Несвиж".
Проведение музыкальных и театральных фестивалей под открытым небом - давняя европейская традиция, к которой 10 лет назад присоединился Большой театр оперы и балета Беларуси. Резиденция рода Радзивиллов стала для театра вторым домом.
В Фарном костеле Божьего Тела прозвучал концерт "Белорусской капеллы". Режиссер и руководитель этого творческого коллектива Виктор Скоробогатов в год празднования 200-летия со дня рождения Станислава Монюшко подготовил программу "З Ойчам Адвечным".
Внутренний дворик замка Радзивиллов превратился в итальянскую Верону, где артисты театра покажут премьеру нынешнего сезона - балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в постановке народного артиста СССР и Беларуси художественного руководителя Большого театра Валентина Елизарьева.-0-
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