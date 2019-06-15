ФОТОФАКТ: "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" проходят в Несвиже

15 июня, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль оперного и балетного искусства "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов", который проходит с 14 по 16 июня, стал настоящим брендом и театра, и историко-культурного музея-заповедника "Несвиж".

Проведение музыкальных и театральных фестивалей под открытым небом - давняя европейская традиция, к которой 10 лет назад присоединился Большой театр оперы и балета Беларуси. Резиденция рода Радзивиллов стала для театра вторым домом.

В Фарном костеле Божьего Тела прозвучал концерт "Белорусской капеллы". Режиссер и руководитель этого творческого коллектива Виктор Скоробогатов в год празднования 200-летия со дня рождения Станислава Монюшко подготовил программу "З Ойчам Адвечным".

Внутренний дворик замка Радзивиллов превратился в итальянскую Верону, где артисты театра покажут премьеру нынешнего сезона - балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в постановке народного артиста СССР и Беларуси художественного руководителя Большого театра Валентина Елизарьева.-0-

Фото Александра Дидевича

Во время концерта в Фарном костеле Божьего Тела

Режиссер и ведущий – заслуженный артист Беларуси Виктор Скоробогатов

Лауреат конкурса Сергей Лазаревич

Лауреаты международных конкурсов Ирина Кучинская и Екатерина Михновец

Во время концерта

Лауреат конкурса Екатерина Михновец

Лауреат конкурса Юрий Городецкий

Выступление во внутреннем дворике

Пресс-конференция для журналистов с участием представителей театра, дворцово-паркового комплекса, администрации города Несвижа, спонсоров фестиваля