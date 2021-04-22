ФОТОФАКТ: Выставка Валентины Ляхович открылась в Витебске

На выставке
22 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 21 апреля в Арт-центре Марка Шагала в Витебске открылась выставка художественного проекта Валентины Ляхович "Лучесские экзерсисы".
Объемные работы автора совмещают свойства скульптуры, ассамбляжа (собрание одного целого из объемных предметов с дополнением материалов и живописи), концептуального объекта трэш-культуры (мусор, упаковка в качестве материалов, круг тем сконцентрирован на философских проблемах, тематике бренности и хрупкости жизни).-0-
Фото Александра Хитрова