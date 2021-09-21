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Культура
21 сентября 2021, 12:43

Фотографии, скульптуры и графику Семена Мотолянца презентуют на выставке в НЦСИ

Фото НЦСИ
Фото НЦСИ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие персональной выставки Семена Мотолянца "Половина" состоится 23 сентября в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Мне нравится белорусский контекст, где есть возможность вернуться к языку, который не будет завязан на очень тонкие вещи, будет понятен не только узкому сообществу, но и каждому человеку. Мне важно растворить границы в определении значения искусства. Когда я готовлюсь показываться в Беларуси, мне не столь важен характер самой площадки, сколько необходимость сформировать определенную среду понимания. Это нельзя сделать в голове, а только продемонстрировать на глазах публики, на стыке общественного мнения и моего высказывания - это такое нащупывание", - отметил Семен Мотолянец.

На выставке можно будет увидеть объекты, серию фотографий, скульптуру и графику, которые созданы автором в этому году. Проект будет сопровождаться его небольшими комментариями. "Я попытаюсь нащупать зрительское внимание, получить отклик, наладить взаимодействие и в свою очередь получить опыт - осознать, где есть понятийные зазоры непринятия, где сломаны механизмы, что, наоборот, работает", - добавил он.

Семен Мотолянец родился и начал свое художественное образование в Беларуси, затем окончил отделение монументально-декоративной живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица и прошел программу "Современное искусство" фонда "ПРО АРТЕ". Он соединил установки классического постсоветского живописного образования с новейшей формацией обучения в сфере актуального искусства. Молодой художник работает преимущественно в жанре перформанса, инсталляции и объекта. В его творчестве также встречаются графические, живописные и даже литературные произведения. Он активно участвует в групповых выставочных проектах с 2006 года, а также входит в состав творческого объединения PARAZIT и является одним из создателей арт-группы "Мыло". Художник - лауреат премии в области современного визуального искусства "Инновация-2009", номинант Премии Кандинского. Его работы находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Музея нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, Музея современного искусства "ПЕРММ", в частных коллекциях России, Швейцарии, Германии.

Экспозиция продлится по 31 октября.-0-

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