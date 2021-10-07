Фотографов из Витебской области приглашают принять участие в масштабной выставке

7 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебском областном краеведческом музее откроется региональный выставочный проект "Ты можешь" витебского фотоклуба "Старая Ратуша" имени Сигизмунда Юрковского, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Цель проекта не только показать удачные кадры членов клуба, но и познакомить зрителя с удивительным миром фотоискусства, стать его частью. У каждого зрителя найдутся прекрасные снимки, отражающие особый неповторимый взгляд на мир. На выставке можно будет увидеть работы витебских авторов.

Кроме того, в будущем для пополнения экспозиции проекта запланировано путешествие по городам Витебской области. В регионах хотят найти увлеченных фотографией людей, которые не могут присутствовать на заседаниях фотоклуба, но есть уникальная возможность стать участником фотодвижения Витебщины дистанционно. "Выставка будет постоянно пополняться новыми снимками. Демонстрация расширенной экспозиции планируется в Витебске в июле 2022 года", - рассказали организаторы.

Чтобы присоединиться к фотодвижению и получить возможность показать свои работы на лучших площадках города и области, каждый желающий может прислать снимки на адрес staraya-patusha@mail.ru. Также можно передать фотографии лично, связавшись с председателем "Старой Ратуши" Татьяной Лобацкой по телефонам (8 (029) 651-52-54 или 8 (029) 214-41-40). Каждую субботу в 15.00 в ратуше проходит заседание фотоклуба, где будут рады знакомству с новыми участниками.-0-