Фотообразы 1000-летнего Бреста представили в главном выставочном зале города

17 октября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра состоялось открытие фотобиеннале "Брест. 1000 лет. Фотообраз", передает корреспондент БЕЛТА.

Это вторая областная фотовыставка. Первая, под названием "Беларусь на далоні", состоялась два года назад. В нынешней экспозиции, посвященной тысячелетию Бреста, представлено свыше 70 работ 17 фотохудожников. Среди них как профессиональные фотографы, так и новички. Имена многих хорошо и давно знакомы зрителям, некоторые выставлялись впервые. Самому молодому участнику - Артему Ермоченко - 13 лет. Организаторы отобрали его фотоснимок археологического музея "Берестье", сделанный при помощи мобильного телефона.

Возможность принять участие в проекте была предоставлена всем любителям этого вида искусства с одним лишь требованием: работы должны соответствовать высокому художественному уровню. Цветные и черно-белые фотографии выполнены в разных жанрах и техниках. Здесь можно увидеть городской пейзаж, уличные портреты горожан, праздничный Брест, отретушированные исторические фото, позволяющие оценить эволюцию города. Особенно впечатляют снимки, сделанные с высоты птичьего полета.

"Когда экспозиция начала складываться, выяснилось, что без людей города нет, поэтому мы постарались максимально наполнить его брестчанами. Оказалось, что они умеют веселиться, могут быть актерами и, в общем-то, создают образ города", - пояснила концепцию выставки ее куратор Татьяна Мухоровская.

С вернисажем участников выставки поздравила директор ООКЦ Светлана Коржук: "Авторы этих фотоснимков не только очень творческие личности, но и настоящие философы, ведь жизнь состоит из мгновений, а они фиксируют их в своих работах".

Полноценными художественными произведениями назвал представленные снимки председатель Брестского отделения Белорусского союза художников Павел Рябов. "Любопытно посмотреть на работы и зрелых, и молодых фотохудожников - кто в каком направлении развивается. Очень хочется, чтобы фотобиеннале вошла в традицию так же, как в свое время выставка молодых художников "Усе разам", - сказал он.

Выставка "Брест. 1000 лет. Фотообраз" будет работать до 30 октября.-0-

Фото организаторов выставки