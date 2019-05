ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция финала "Евровидения-2019"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тель-Авиве прошла генеральная репетиция финала международного конкурса песни "Евровидение-2019".

На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv вышли исполнители из 26 стран, в их числе - из Беларуси, которую представляет певица ZENA. Ей предстоит выступить в финале под 19-м номером, сообщает корреспондент БЕЛТА.-0-

ZENA выступит в финале "Евровидения" под 19-м номером Финал песенного форума состоится 18 мая, именно тогда мы узнаем, кому достанется хрустальный микрофон.

Google составил рейтинг участников "Евровидения-2019", ZENА - в пятерке Финал "Евровидения-2019" пройдет 18 мая. "Но уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска", - говорится в пресс-релизе компании.

1. Мальта - Микела. Песня "Chameleon"

2. Албания - Йонида Маличи. Песня "Ktheju tokës"

3. Чехия - Lake Malawi. Песня "Friend of a Friend"

4. Германия - S!sters. Песня "Sister"

5. Россия - Сергей Лазарев. Песня "Scream"

6. Дания - Leonora. Песня "Love Is Forever"

7. Сан-Марино - Серхат. Песня "Say Na Na Na"

8. Северная Македония - Тамара Тодевска. Песня "Proud"

9. Швеция - Джон Лундвик. Песня "Too Late for Love"

10. Словения - Зала Краль и Гашпер Шантл. Песня "Sebi"

11. Кипр - Тамта. Песня "Replay"

12. Нидерланды - Дункан Лоуренс. Песня "Arcade"

13. Греция - Катерина Дуска. Песня "Better Love"

14. Израиль - Коби Марими. Песня "Home"

15. Норвегия - KEiiNO. Песня "Spirit in the Sky"

16. Великобритания - Майкл Райс. Песня "Bigger Than Us"

17. Исландия - Hatari. Песня "Hatrið mun sigra"

18. Эстония - Виктор Крон. Песня "Storm"

19. Беларусь - ZENA. Песня "Like it"

20. Азербайджан - Чингиз. Песня "Truth"

21. Франция - Билал Ассани. Песня "Roi"

22. Италия - Махмуд. Песня "Soldi"

23. Сербия - Невена Божович. Песня "Kruna"

24. Швейцария - Лука Хенни. Песня "She Got Me"

25. Австралия - Кейт Миллер-Хайдке. Песня "Zero Gravity"

26. Испания - Miki. Песня "La venda"

Фото Геннадия Жинкова