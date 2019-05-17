ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция финала "Евровидения-2019"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тель-Авиве прошла генеральная репетиция финала международного конкурса песни "Евровидение-2019".
На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv вышли исполнители из 26 стран, в их числе - из Беларуси, которую представляет певица ZENA. Ей предстоит выступить в финале под 19-м номером, сообщает корреспондент БЕЛТА.-0-
1. Мальта - Микела. Песня "Chameleon"
2. Албания - Йонида Маличи. Песня "Ktheju tokës"
3. Чехия - Lake Malawi. Песня "Friend of a Friend"
4. Германия - S!sters. Песня "Sister"
5. Россия - Сергей Лазарев. Песня "Scream"
6. Дания - Leonora. Песня "Love Is Forever"
7. Сан-Марино - Серхат. Песня "Say Na Na Na"
8. Северная Македония - Тамара Тодевска. Песня "Proud"
9. Швеция - Джон Лундвик. Песня "Too Late for Love"
10. Словения - Зала Краль и Гашпер Шантл. Песня "Sebi"
11. Кипр - Тамта. Песня "Replay"
12. Нидерланды - Дункан Лоуренс. Песня "Arcade"
13. Греция - Катерина Дуска. Песня "Better Love"
14. Израиль - Коби Марими. Песня "Home"
15. Норвегия - KEiiNO. Песня "Spirit in the Sky"
16. Великобритания - Майкл Райс. Песня "Bigger Than Us"
17. Исландия - Hatari. Песня "Hatrið mun sigra"
18. Эстония - Виктор Крон. Песня "Storm"
19. Беларусь - ZENA. Песня "Like it"
20. Азербайджан - Чингиз. Песня "Truth"
21. Франция - Билал Ассани. Песня "Roi"
22. Италия - Махмуд. Песня "Soldi"
23. Сербия - Невена Божович. Песня "Kruna"
24. Швейцария - Лука Хенни. Песня "She Got Me"
25. Австралия - Кейт Миллер-Хайдке. Песня "Zero Gravity"
26. Испания - Miki. Песня "La venda"
Фото Геннадия Жинкова