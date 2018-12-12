ФОТОРЕПОРТАЖ: Концертом камерного оркестра завершился музыкальный фестиваль Соллертинского в Витебске

Финальным аккордом ХХХ Международного музыкального фестиваля имени И.И.Соллертинского в Витебске стал концерт Государственного камерного оркестра Беларуси.

Торжественное закрытие прошло 12 декабря под звуки Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. В программе первого отделения - сочинение молодого белорусского композитора Константина Яськова "Кросны Макоши" для народного голоса, струнных, ударных и фортепиано. Во втором отделении прозвучали музыка композиторов XIX-XX веков А. Русселя, А.Пьяццоллы, Ф. Крейслера и П. Сарасате.

В концерте принял участие французский скрипач Франсуа Пино-Бенуа, потомок знаменитого рода.

Организаторами фестиваля являются управление культуры Витебского облисполкома и Витебская областная филармония.

Фото Александра Хитрова