ФОТОРЕПОРТАЖ: Неделя моды в Минске стартовала с Kids' Fashion Day

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) открылась в Минске с показа детской одежды.
Сегодня проходят показы детской моды - Kids' Fashion Day во время Belarus Fashion Week. Новые коллекции представляют белорусские и зарубежные бренды. Дизайнеры подсказывают родителям, как помочь своим детям создать гармоничные образы для любого повода.
Первым состоялся показ одежды Bell Bimbo команды дизайнеров под руководством Людмилы Абраменко. -0-
Фото Геннадия Жинкова
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