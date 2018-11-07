ФОТОРЕПОРТАЖ: Неделя моды в Минске стартовала с Kids' Fashion Day

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) открылась в Минске с показа детской одежды.

Сегодня проходят показы детской моды - Kids' Fashion Day во время Belarus Fashion Week. Новые коллекции представляют белорусские и зарубежные бренды. Дизайнеры подсказывают родителям, как помочь своим детям создать гармоничные образы для любого повода.

Первым состоялся показ одежды Bell Bimbo команды дизайнеров под руководством Людмилы Абраменко. -0-

Фото Геннадия Жинкова