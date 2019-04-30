ФОТОРЕПОРТАЖ: Обряд "Ваджэнне Сулы"

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обряд "Ваджэнне Сулы" в Гомельском районе признан нематериальной историко-культурной ценностью. Значимый статус утвержден постановлением Министерства культуры Беларуси от 19 марта 2019 года.
В Гомельском районе эта традиция объединяет жителей деревень Гадичево и Марковичи. Девушки наряжаются в самобытные одежды и выполняют обрядовые действия. После Пасхальной литургии в Свято-Екатерининской церкви в деревне Гадичево девчата собираются на перекрестке, водят хороводы (так называемые танки) и, взявшись за руки, направляются в сторону Марковичей. На всем пути к ним присоединяются другие люди. Действо сопровождается песнями и играми. Завершением обрядового праздника становятся массовые гулянья и угощения у сельского дома культуры.-0-
Фото Сергея Холодилина
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.352 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.252 BYN
|3.26 BYN