ФОТОРЕПОРТАЖ: Обряд "Ваджэнне Сулы"

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обряд "Ваджэнне Сулы" в Гомельском районе признан нематериальной историко-культурной ценностью. Значимый статус утвержден постановлением Министерства культуры Беларуси от 19 марта 2019 года.

В Гомельском районе эта традиция объединяет жителей деревень Гадичево и Марковичи. Девушки наряжаются в самобытные одежды и выполняют обрядовые действия. После Пасхальной литургии в Свято-Екатерининской церкви в деревне Гадичево девчата собираются на перекрестке, водят хороводы (так называемые танки) и, взявшись за руки, направляются в сторону Марковичей. На всем пути к ним присоединяются другие люди. Действо сопровождается песнями и играми. Завершением обрядового праздника становятся массовые гулянья и угощения у сельского дома культуры.-0-

Фото Сергея Холодилина