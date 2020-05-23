ФОТОРЕПОРТАЖ: Онлайн-концерт JAZZ JAM прошел в Гомеле

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские городские оркестры продолжили проект "Гомель в ритме JAZZ". Онлайн-концерт JAZZ JAM в исполнении концертного духового оркестра под руководством Сергея Калупахо состоялся в Гомеле. Коллектив исполнил стильные джазовые мелодии из репертуара оркестра.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в учреждении поддерживают связь с меломанами, выступая на онлайн-площадках. Коллективы госучреждения "Гомельские городские оркестры" исполняют популярные эстрадные, классические и джазовые произведения белорусских и зарубежных авторов.-0-

Фото Сергея Холодилина