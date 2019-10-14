ФОТОРЕПОРТАЖ: Вечер симфонической музыки подарил витебчанам российский молодежный оркестр

14 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр 14 октября исполнил в Витебской областной филармонии концерт симфонической музыки. Это первое выступление музыкантов перед белорусской публикой. С музыкантами оркестра занимаются дирижеры мирового уровня. В Витебске за дирижерский пульт встал художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Беларуси народный артист Беларуси Александр Анисимов. В программе вечера - произведения Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр - это сто молодых исполнителей из разных регионов России, ставших участниками крупнейшего молодежного проекта в области оркестровой культуры. Одно из главных направлений работы коллектива - просветительские концерты для молодежи. После Витебска оркестр 16 октября даст концерт в Минске.-0-

Фото Александра Хитрова