ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Модные дамы в Несвиже" проходит во дворце Радзивиллов

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 февраля по 5 апреля в большом выставочном зале дворца Радзивиллов проходит международная выставка "Модные дамы в Несвиже". Основу временной экспозиции составляют уникальная персональная коллекция нарядов последней неборовской княгини Анны Радзивилл из Любомирских, а также реконструкции женских костюмов ХІХ века, сделанные по портретам соответствующей эпохи. В организации и проведении проекта задействованы партнеры из Польши и Беларуси - Музей в Неборове и Аркадии (Польша), Фонд Nomina Rosae (Польша), музей "Замковый комплекс "Мир" (Беларусь), Польский институт в Минске (Беларусь). Также на выставке представлены оригинальные предметы из коллекции князя Мацея Радзивилла (Польша).-0-

Фото Оксаны Манчук