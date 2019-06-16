ФОТОРЕПОРТАЖ: "Зялёныя святкі" в Чаусском районе прошли с хороводами, песнями и гаданиями

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Межрегиональный праздник-конкурс "Зялёныя святкі" прошел 16 июня на криницах Байково Чаусского района Могилевской области.

Открыла мероприятие одноименная программа, которую представил Дужевский сельский Дом народного творчества. После начался конкурс региональных хороводов и игровых моментов обряда "Кумленне". По итогам выступлений жюри определило победителей, которых отметили дипломами и ценными подарками.

На празднике работала выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Гостей мероприятия также пригласили угоститься блюдами традиционной кухни, развлечься на спортивных и детских площадках.

Одним из центральных событий стало освящение родников, после чего каждый смог набрать криничной воды и окунуться в купель для очищения тела и души. Финалом праздника стал концерт лучших коллективов района.

Праздник "Зялёныя святкі" основан на национальных традициях. В конце мая - начале июня проводится цикл обрядов, приуроченных к народному празднику Троица (Семуха). В этот день белорусы приветствуют расцвет природы хороводами, песнями, танцами и гаданиями. Главным атрибутом праздника являются березовые веточки (символ жизни) и первые цветы. "Зялёныя святкі" проводятся ежегодно с 2013 года с целью возрождения, сохранения самобытной фольклорной культуры и традиций регионального характера, их популяризации и актуализации в современном обществе, а также приобщения подрастающего поколения к традиционной культуре.

Фото Олега Фойницкого