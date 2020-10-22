Фотовыставка "Бабруйская крэпасць: 1810-2020" открылась в музее БГПУ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие персональной фотовыставки "Бабруйская крэпасць: 1810-2020" доцента кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории исторического факультета, кандидата исторических наук Инны Калечиц состоялось в музее Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Выставка посвящена 210-летию основания Бобруйской крепости. В открытии приняли участие декан факультета Вероника Скок, профессорско-преподавательский состав и студенты.

Идея создания фотографий появилась у автора, когда Бобруйскую крепость открыли для посещений и все объекты, которые сохранились с давних времен, стали доступны. "Я вместе с семьей приходила сюда, делали на память фотографии. Очень хотелось сохранить историю такого удивительного места", - рассказала автор работ Инна Калечиц. Фотографии, представленные на выставке, датируются 2003-2012 годами, именно в этот период автор плодотворно трудилась над их созданием.

Инна Калечиц является единственным в Беларуси специалистом в области эпиграфики, интересуется археологией, краеведением, вспомогательными историческими дисциплинами, фресками, плинфами (тонкий обожженный кирпич, который используется в архитектуре), печатями.

Выставка будет открыта до 19 ноября.-0-