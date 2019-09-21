Фотовыставка "Белорусские красавицы" Альфреда Микуса откроется в Национальном историческом музее

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая фотовыставка Альфреда Микуса "Белорусские красавицы", посвященная 95-летию белорусского женского журнала "Алеся" ("Работніца і сялянка"), откроется 1 октября в Национальном историческом музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Выставка будет состоять из фотокартин, отражающих образы белорусских женщин, которые создает фотограф и фотожурналист Альфред Микус. Концепцию тематической экспозиции разработала этнограф, старший преподаватель Полоцкого государственного университета Вера Мишина.

Кроме фоторабот на выставке будут представлены аутентичные предметы народного быта из фондов Национального исторического музея, которые не только воплощают материальную составляющую традиционной культуры белорусов, но и обладают определенной символикой в народной обрядности.

"В традиционной культуре белорусов роль женщины издревле была исключительной. Женщина - не только усердная хозяйка, заботливая жена и мать, но и исполнительница многих обрядов, знаток фольклора, хранительница мудрости и духовных ценностей народа, - рассказали организаторы. - Не являлась исключением и обрядность белорусского народного календаря. Практически на каждом из этапов годового круга (зимнем, весеннем, летнем и осеннем) женский образ раскрывается в динамике, через выполнение определенных обрядовых действий магического и символического характера, направленных на обеспечение, сохранение и передачу традиционных ценностей: благополучие, урожай, семья, брак, дети, здоровье".

Несмотря на многочисленные перемены в социальной жизни белорусов, традиционная обрядность не превратилась в музейный экспонат, не застыла во времени и пространстве. В обществе наблюдается интерес к разнообразным проявлениям традиционной культуры. Не только ученые и деятели культуры, но и многие любители, самодеятельные коллективы собирают народное наследие, восстанавливают утраченное и придают традициям новую жизнь, новый смысл и звучание. Женский образ в кругу календарных обрядов по-прежнему остается притягательным, наполненным исконной мудростью и окутанным легкой завесой тайны.

Во время открытия экспозиции состоится демонстрация реконструированных народных костюмов, выполненных мастерицей, членом РМОО "Студенческое этнографическое общество", сотрудницей НАН Беларуси Александрой Метлевской. Коллекция костюмов впервые экспонировалась в 2018 году в Музее белорусского народного искусства в Раубичах. Каждый из них создавался согласно исследованиям, проведенным во время этнографических экспедиций, и в соответствии с местными традициями.

Фотовыставка "Белорусские красавицы" будет работать по 20 октября.

Альфред Микус - фотограф и фотожурналист, член правления народного фотоклуба "Минск", участник Белорусского союза фотоискусства и Международной ассоциации фотоискусства FIAP, обладатель многочисленных дипломов и медалей международных фотовыставок, эксперт жюри международных фотоконкурсов.-0-