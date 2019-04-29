Фотовыставка "Битва за Беларусь" откроется в Президентской библиотеке 2 мая

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотографическая экспозиция "Битва за Беларусь", отражающая основные этапы освободительных операций на территории страны во время ВОВ, откроется 2 мая в Президентской библиотеке, сообщили БЕЛТА в отделе библиотечного маркетинга.

"На выставке, приуроченной к 75-летним юбилеям освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, будут представлены около 60 экспонатов. Среди них - военные артефакты из личных коллекций и фондов музея Президентской библиотеки, реквизиты и костюмы, которые использовались на съемках военных фильмов. Кроме того, мы покажем газеты-плакаты "Раздавім фашысцкую гадзіну", периодические издания военных лет, письма участников военных событий", - рассказали в библиотеке.

Заведующая отделом библиотечного маркетинга Президентской библиотеки Юлия Сермяжко отметила, что один из организаторов проекта - молодой и динамично развивающийся Гомельский областной музей военной славы, открытый десять лет назад. "Созданные экспозиции в нем никого не могут оставить равнодушным. Через артефакты и свидетельства эпохи музей знакомит посетителей с военными событиями на территории Беларуси и участниками этих событий: солдатами, офицерами и генералами, вписавшими немало славных страниц в героическую летопись нашего Отечества", - сказала она.

"Музей собирает, сохраняет и экспонирует подлинные исторические предметы и документы по военной истории. Об эффективном использовании этого потенциала, о сотрудничестве учреждений культуры, образования и Белорусской православной церкви в деле воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности пойдет речь на открытии выставки", - анонсировала заведующая.

Кроме того, на мероприятии обсудят знаковые книги белорусских писателей, написанные в последнее время и посвященные теме войны, а также состоится презентация фильма, посвященного трагической судьбе деревни Ола Светлогорского района Гомельской области.

Выставка "Битва за Беларусь" будет работать по 5 июля.

Организаторами проекта выступают Президентская библиотека, Гомельский областной музей военной славы, Союз писателей Беларуси, Национальная киностудия "Беларусьфильм".-0-