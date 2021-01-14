Фотовыставка с дыханием Севера откроется в Гомеле 15 января

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Ключников. Возвращение" откроется в Музее истории печати и фотографии Гомельщины 15 января, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозиции собраны известные работы автора и те, что ранее не демонстрировались. На фотографиях запечатлены белорусские нефтяники и невероятной красоты природа Севера: реки, леса, озера, горы. Уникальны черно-белые снимки, напечатанные автором.

Александр Ключников - уроженец Речицы, музыкант, исследователь Севера, талантливый фотохудожник, который часть своей жизни отдал работе в "Белоруснефти". Долгое время жил с семьей на Камчатке. В командировках по Корякскому автономному округу посещал села, оленеводческие бригады. Занятия и обряды аборигенов стали главной темой его творчества. Работы Александра Ключникова публиковались в "Камчатской правде", "Корякском коммунисте". А его документальные фильмы о традициях северян приобретал этнографический музей в Ленинграде.

Спустя 14 лет Александр Ключников с семьей вернулся в Речицу. Работал на заводе "Ритм", затем - дефектоскопистом в Речицком управлении разведочного бурения. В 1980-1990-е годы работы этого фотохудожника, внештатного автора газеты "Нефтяник" публиковались в разных изданиях страны. Среди них - газеты "Правда", "Звязда", "Знамя юности". Его колоритные, запоминающиеся фотоиллюстрации вошли в книгу "Нефтяная жемчужина Беларуси". А снимки, сделанные на Вынгапуровском и Новогоднем месторождениях, стали настоящей фотолетописью нефтедобычи в Западной Сибири.

Работы автора демонстрировались на многочисленных выставках в городах СССР и за рубежом. "Нынешняя фотовыставка - это своеобразное возвращение нашего земляка Александра Ключникова на родину, открытие творчества этого талантливого мастера для широкой публики", - рассказали в музее.

Организаторы выставки - Музей истории города Гомеля, государственное производственное объединение "Белоруснефть".

Ощутить дыхание Севера через фото можно по 15 февраля.-0-