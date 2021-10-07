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07 октября 2021, 08:04

Фотовыставка "Светопись советского времени" откроется в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Светопись советского времени" откроется сегодня в Могилеве. Творческое мероприятие приурочено к 50-летнему юбилею народного фотоклуба "Радуга", рассказали корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном краеведческом музее им. Е.Р.Романова.

В экспозиции более 40 работ из собраний могилевского фотоклуба. Снимки принадлежат фотохудожнику Юрию Грицкевичу. Все работы выполнены на пленке и переносят зрителя в 1970-1990 годы. В кадре - повседневные будни областного центра и его жителей. Мастер увлеченно снимал своих детей, делал прекрасные репортажные фотографии, осваивал новые технологии обработки снимков, торопился запечатлеть яркие скоротечные мгновения жизни.

"Открытие выставки Юрия Грицкевича - настоящая удача, ведь эти фотографии чудесным образом были найдены совершенно недавно, - рассказал его коллега, один из самых известных фотомастеров областного центра Анатолий Толкачев. - Чемоданчик уже с готовой подборкой отпечатанных работ для авторской экспозиции обнаружил на даче среди старых вещей родственник фотографа и передал их вместе с негативами нашему фотоклубу. Снимки ждали своего зрителя несколько десятилетий. И вот, спустя столько времени появилась возможность показать их широкому кругу могилевчан и гостей нашего города".

По словам Анатолия Толкачева, работы представляют большой интерес и ценность для современников, которые смогут не только увидеть кадры ушедшей эпохи, но и оценить качество пленочной фотографии. "Сегодня профессия фотографа не кажется чем-то уникальным или сверхъестественным: у каждого в руках мобильный телефон с камерой, с помощью которой можно легко запечатлеть любой момент своей жизни, - отметил Анатолий Толкачев. - Все стало намного проще - и это хорошо. А вот в советское время для создания снимков использовались совершенно другие технологии, а самого мастера фотографии воспринимали как некоего кудесника. Он должен был не только уметь выставить кадр, но и владеть азами фотографической химии: понимать, как сделать раствор из реагентов для проявки фотографии. Это очень трудоемкий процесс".

Юрий Грицкевич был одним из ярких представителей могилевской школы фотографии. Увлеченность фотоискусством передалась ему от отца, который снимал огромной камерой на треноге. Активная творческая деятельность Юрия Грицкевича началась в фотокиноклубе "Радуга", куда он пришел в 1976 году. Он трижды избирался председателем правления фотокиноклуба, участвовал в различных выставках, пленэрах и семинарах, награждался дипломами и призами. В 1985 году фотограф стал лауреатом всесоюзного конкурса народного творчества в Москве. Его работы экспонировались на многих фотосалонах мира. Персональная выставка Юрия Грицкевича состоялась в Могилеве в 1986 году.

Фотовыставка "Светопись советского времени" откроется в Могилевском областном краеведческом музее им. Е.Р.Романова 7 октября в 16.00.-0-

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