Фотовыставка в БГПУ рассказывает о более чем полувековой истории "Звездного похода"

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В музее Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка состоялось открытие фотовыставки "По следам "Звездного похода" (1966-2021)" в преддверии 56-го "Звездного похода" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. В этом году он пройдет c 27 по 29 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
"Цель фотовыставки - показать жизнь "Звездных походов": митинги, встречи с ветеранами, концерты. Экспозиция включает в себя более 70 разноплановых фотографий, которые наглядно демонстрируют, что история "Звездного похода" обширная и многообразная. Фотографии, размещенные на стенде, сделаны в разное время: от первого "Звездного похода" в 1966 году до 55-го в 2020-м", - рассказали в пресс-службе.
Название фотовыставки "По следам "Звездного похода" (1966-2021)" раскрывает маленький секрет экспозиции: "Звездному походу" - 56 лет, поэтому на стенде представлено 56 звезд, которые символизируют каждый поход.
25 января 1966 года состоялся первый "Звездный поход" под руководством заведующего кафедрой физического воспитания профессора Константина Кулинковича и старшего преподавателя кафедры физического воспитания Степана Голубя. Руководителями групп были опытные преподаватели, инструкторы туризма, участники Великой Отечественной войны. Районом первого "Звездного похода" был Бегомльско-Борисовский партизанский район. Поход посвящался 50-летию Октябрьской революции.-0-