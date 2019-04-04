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Гала-концерт областного этапа "АРТ-вакацый" соберет более 300 участников в Витебске

Культура 04.04.2019 | 08:09
Фото из архива
Фото из архива
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4 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском областном дворце детей и молодежи сегодня состоится гала-концерт смотра-конкурса художественных коллективов и индивидуальных исполнителей учреждений профессионально-технического и среднего специального образования региона. Концерт посвятят 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году малой родины, сообщили БЕЛТА в областном дворце детей и молодежи.

В проекте в 2019 году приняли участие более 2 тыс. учащихся из 39 учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Молодые люди представляли свое творчество в различных номинациях: хоровое искусство, хореографическое творчество, инструментальная музыка, вокал и театральное творчество. Сегодня в концертной программе примут участие более 300 учащихся. Они победители районных этапов состязания.

"Более 100 художественных коллективов и индивидуальных исполнителей получат дипломы за победу в областном этапе республиканского фестиваля "АРТ-вакацыі" в различных номинациях. Члены жюри определят участников, которые представят область на республиканском этапе, - отметили в Витебском областном дворце детей и молодежи. - Учащиеся области на протяжении ряда лет занимают лидирующие позиции в стране по развитию самодеятельного художественного творчества, неоднократно становились обладателями главных призов фестиваля".

Фестиваль "АРТ-вакацыі" способствует активизации работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию учащихся, поддержке инициатив, созданию оптимальных условий для творческого развития и самореализации молодежи.-0-

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Витебск, концерт
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