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27 октября 2020, 15:34

Галерея Савицкого приглашает в фотопутешествие по планете без виз

Фото photo-syancharski.by
Фото photo-syancharski.by

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотопроект Станислава Янчарского "Планета без виз" откроется 4 ноября в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Путешествия стали привычными, простыми и быстрыми для жителей Земли, превратились в хобби и увлечения, без которых сложно представить жизнь современного человека. 2020 год лишил людей этого удовольствия новых открытий. Музей приглашает в фотопутешествие по планете без виз и границ в одном выставочном зале", - отметили организаторы.

В экспозиции собраны около 170 фотографий, снятых автором в 25 странах мира, в том числе Беларуси, Аргентине, Бразилии, Греции, Италии, Вьетнаме, Исландии, Камбодже, Норвегии, Чили. Большая часть снимков сделана во время путешествий с 2014-го по 2020 год. Автор побывал в 48 странах. Многие из его поездок это фототуры.

Как отметили организаторы, каждый кадр рождается в сложных условиях: горы, пустыни, вулканы, водопады - величественная и опасная природа не каждого подпускает близко. Кроме пейзажной, представлена также и жанровая фотография. Особый раздел посвящен Минску.

По субботам в подарок от Станислава Янчарского - бесплатный вход для всех женщин. Экспозиция будет открыта по 6 декабря.

Станислав Янчарский живет в Минске с 1979 года. Имеет несколько высших образований: гуманитарное, техническое, военное. Фотографией интересуется с юных лет. Является автором книг "Зарисовки путешественника", "Нежный холод". Опубликован первый том трехтомного издания "Костелы Беларуси". Активно участвует в выставочных фотопроектах. В международном конкурсе 35AWARDS Станислав Янчарский вошел в число 100 лучших фотографов в черно-белой номинации, его работа была опубликована в итоговом каталоге.-0-

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