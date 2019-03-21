Гальперович: если взять в руки томик стихов, можно услышать сердцебиение его автора

Всемирный день поэзии отмечается 21 марта. По традиции в этот день проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, презентации новинок. О белорусской поэзии - ее вчерашнем дне, сегодняшних устремлениях и взгляде в будущее - мы беседуем с одним из популярных белорусских поэтов Наумом Гальперовичем. Его литературный дебют состоялся в 1967 году в новополоцкой газете "Химик". За это время автор выпустил более десятка книг, на его стихи белорусскими композиторами написаны песни, многие произведения переведены на иностранные языки. Творчество Наума Гальперовича высоко оценено на государственном уровне. В числе наград - медаль Франциска Скорины. Он органично совмещает творчество с должностью директора международного радио "Беларусь" и работой в эфире социокультурного канала "Беларусь 3". Всемирный день поэзии Наум Гальперович встречает новыми произведениями и публикациями.

- Наум Яковлевич, современная белорусская поэзия - какая она? Может, вы отметите какие-то новые направления или имена?

- Современная белорусская поэзия - составная часть мировой литературы. Она живет теми же чувствами, переживаниями, что и поэзия любого народа. Естественно, есть и своя национальная окраска, своеобразие, свои традиции, которые продолжаются в творчестве современных авторов. Современная белорусская поэзия вместе с тем стала более динамичной, урбанистичной, приблизилась к новым формам и поискам, что доминирует в европейской поэзии. Хорошо это или не очень - покажет время. Мне бы хотелось, чтобы она больше оставалась той душевной, мелодичной, что в общем-то всегда было характерно для нас, наших народных традиций, для шедевров поэзии Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Танка, Владимира Короткевича и других классиков.

Конечно, когда появляются новые имена - это всегда радость и открытие. В свое время таким открытием стали Алеcь Рязанов, Евгения Янищиц, Алесь Письменков, Владимир Марук, Леонид Дранько-Майсюк. Сейчас тоже появляются интересные поэты. Но, конечно, говорить о том, что кто-то из молодых сумел завоевать поэтический олимп и заявить о себе так, как в свое время их предшественники, пока сказать трудно. Есть целая плеяда хороших поэтов. Но я не хотел бы выделять кого-то. Мне многие нравятся среди молодых поэтов. Нужно просто читать поэзию, наши журналы, газеты, поэтические сборники, нужно находить, открывать эти имена.

- Какие темы сегодня наиболее актуальны в поэзии?

- В поэзии всегда актуальны общечеловеческие мотивы - любовь, патриотизм, природа, философские размышления. Здесь трудно что-нибудь придумать новое. Это вечные темы для любого поэта.

- В вашем творчестве особое место отведено теме малой родины...

- Я бы не назвал это просто темой. Это, наверное, состояние души, высокая любовь к родным местам. Для меня мой Полоцк - больше, чем просто малая родина. Это то, что живет во мне постоянно. Это мое начало, исток, продолжение. Это источник моего вдохновения. Полоцку я посвятил и посвящаю свои строки, как будто припадаю к чему-то светлому и чистому, живительному роднику, без которого не представляю себя. Город, где на каждом шагу присутствуют высокие тени предков, здесь светят в вечность имена Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, где каждый камень мостовой помнит седую историю, величие и гордость родного края.

- Наум Яковлевич, насколько важно писать стихи именно на родном языке?

- На мой взгляд, исключительно важно. Язык определяет принадлежность к народу, истокам, традициям. Это натуральное состояние поэтической души, высокий порыв. Для любого поэта родной язык - это не только инструмент творчества, это его лицо, душа. Для меня таким языком является белорусский. Не знаю, смог бы я настолько натурально, искренне выражать свои чувства, если бы писал на другом языке. Это язык моей земли, моего детства, язык моей души.

- Над чем вы сейчас работаете?

- Большей частью пишу прозу, но это не уход от поэзии. Проза, которую я пишу, - лирическая исповедь, продолжение того, что я выражал и выражаю в стихотворной форме. Появляются и поэтические строки, но, как говорил один из поэтов: стихи не пишутся - случаются.

Буквально на днях в издательском доме "Звязда" вышла в печать моя книга прозы "Подых пяшчоты". Это книга новелл о моем детстве, молодости, о моих современниках, о том, какое место в моей душе занимают город Полоцк и земляки. Можно сказать, такая прозаическая поэзия. Вообще, я всегда говорю: все, что выходит, готовится всю жизнь. Мы наполняемся своими настроениями, внутренним голосом, впечатлениями.

- Как у вас создаются стихи? Это трудоемкий процесс?

- И да, и нет. Стихотворение может родиться, когда человек едет в трамвае, когда идет по улице, и важно только почувствовать и записать. А готовится оно всей жизнью.

- Как вам кажется, насколько сегодня востребована поэзия?

- Поэзия всегда будет востребована в той или иной степени. Но для человека очень важно приложить к сердцу, образно говоря, томик стихов и почувствовать ритм сердцебиения его автора.

Для меня книги - это главные друзья в жизни. Очень важно, если у тебя на полке лежит томик любимого поэта, подойти, когда у тебя есть такой душевный настрой, открыть и прочитать одно-два стихотворения, просто вспомнить и откликнуться своей душой.

- А кто ваши любимые поэты?

- Из белорусских - Максим Богданович, Владимир Короткевич, Алесь Рязанов, Михась Стрельцов, Алесь Письменков. Я также люблю русскую поэзию серебряного века: Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Анну Ахматову, поэзию Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко... Люблю Арсения Тарковского. Очень часто обращаюсь к его творчеству, перечитываю стихи.

- Что хочется пожелать начинающим поэтам?

- Во-первых, быть искренними с самими собой. Во-вторых, быть продолжателями тех традиций, которые есть в мировой и белорусской литературе. А еще я бы пожелал быть требовательными к самим себе.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-