Гарсет, каптур и резные прялки - в Бресте презентуют выставку "По следам музейных экспедиций"

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее 27 августа откроется выставка "По следам музейных экспедиций", приуроченная к 70-летию музея. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая научно-методическим отделом Ольга Новикова.

"Каждое знаковое событие мы отмечаем выставкой. Хочется показать, какие коллекции собраны за 70 лет. Наш музей краеведческого профиля, поэтому в первую очередь представим этнографическую коллекцию. Она у нас очень богатая и разнообразная, насчитывает более 2 тыс. предметов: ткани, дерево, гончарство", - рассказала Ольга Новикова.

Для выставки отобраны около 100 наиболее ярких экспонатов, собранных во время экспедиций по Брестской области. Будут представлены предметы быта и ремесел, народные костюмы конца XIX - начала ХХ века. Многие экспонаты широкой публике покажут впервые. Например, посетители смогут увидеть колодный улей и дымокур, женскую безрукавку гарсет и реконструированный головной убор Домачевского строя каптур.

"Домачевский строй отличается от других своей насыщенной цветовой гаммой и преобладанием черного цвета. Такого головного убора до прошлого года у нас не было. Его реконструкцию выполнила минская мастерица Галина Рудницкая, - отметила завотделом. - На выставке мы представим и коллекцию деревянных прялок. Резными лопастями к ним славился Каменецкий район. Прялки можно отнести к произведениям народного искусства. Дополнят экспозицию знаменитые бездежские фартушки, деревянные композиции народного мастера Николая Тарасюка".

Выставка будет работать до 10 ноября. "Мы постарались показать, чем раньше пользовались люди, что носили и какими были талантливыми. Вручную, без современных приспособлений они делали уникальные вещи из природных материалов. Все это было очень функциональным и эстетичным, что говорит о богатой традиционной культуре и талантливом народе", - подчеркнула Ольга Новикова.

Брестский областной краеведческий музей - один из старейших в регионе. Он создан в 1950 году, первая экспозиция открылась 22 июня 1957 года. В его основном фонде насчитывается более 175 тыс. предметов из 23 коллекций, еще свыше 56 тыс. - в фонде научно-вспомогательных материалов.-0-