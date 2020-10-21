Головченко: людей искусства нельзя ставить в рамки, но воспитывать характер нужно

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людей искусства нельзя ставить в рамки, но воспитывать их характер нужно. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко сегодня, представляя нового ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) Наталью Карчевскую, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава правительства обратил внимание, что БГУКИ готовит людей, которые через какое-то время должны стать "опорой белорусской культуры, звездами". "Что вы (преподаватели. - Прим БЕЛТА) в них заложите, то они будут нести со сцены в массы. На мой взгляд, у вас очень сложная работа. Творческие люди - очень особенные, они не будут ходить строем, петь одни и те же песни. Это люди с особой чувствительностью к происходящим процессам", - отметил Роман Головченко.

По его словам, "в период каких-то турбулентностей, острых процессов люди искусства, как правило, наиболее активно высказывают свою позицию". "Но все-таки характер артистов надо воспитывать, нельзя пускать на самотек. Мое глубокое убеждение - нельзя ставить людей искусства в какие-то рамки, мы это уже проходили в СССР", - заявил Роман Головченко.

Премьер-министр заверил, что власти никогда не пойдут на то, чтобы подвергать что-то цензуре. "Потому что забрать у творческого человека свободу самовыражения - значит, фигурально выражаясь, наступить ему на горло. Но это не исключает воспитания характера, закладывания основ патриотизма и самое главное - критического осмысления того, что вкладывалось в уши молодому поколению", - сказал он.

Роман Головченко отметил, что в смене ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств "нет никакой чрезвычайщины". "Это не какое-то изменение курса или кто-то не справился. Да, были вопросы, но прошлого ректора никто не снял, никто не отстранил", - сказал Роман Головченко. Он пояснил, что решение о смене ректора БГУКИ было принято сознательно, чтобы привнести в образовательный процесс что-то новое и изменить подходы к обучению.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Андрея Покумейко