20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский дворцово-парковый ансамбль презентует археологические находки. Лекция-презентация о результатах раскопок и новых поступлениях в музей состоится 22 декабря, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Сотрудники музея познакомят с новыми поступлениями предметов археологии в фонды учреждения, а также с результатами научных изысканий.
На лекции-презентации представят материалы исследований экспедиций сотрудников музея, а также университета ГГУ имени Ф.Скорины под руководством доктора исторических наук Олега Макушникова.
"У нас есть что рассказать и показать. И мы предлагаем уникальную возможность познакомиться с материалами комплекса памятников, где совместно проживали радимичи и дреговичи, погребальным обрядом X века, узнать о границах памятников археологии и немного об архитектуре Гомеля", - рассказали в учреждении.
Презентация пройдет в Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей в 17.30.-0-