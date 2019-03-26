Госфинансирование на новые театральные постановки увеличили на 24%

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 24% увеличили госфинансирование на новые постановки и гастроли театров, сообщила журналистам начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хорошей новостью этого года стало то, что нам удалось увеличить на 24% то бюджетное финансирование, которое выделяем на новые постановки и гастроли для наших театров, - сказала Ирина Дрига. - Постепенно мы помогаем реализовывать те творческие проекты и замыслы, которые есть у наших режиссеров".

Министерство культуры старается поддерживать молодых режиссеров и актеров и создавать для них условия для творчества в Беларуси. В частности, в 2018 году появились первые положительные итоги творческого эксперимента: в ведущих театрах страны поставлены спектакли победителей конкурса режиссерских экспликаций, это были работы молодых авторов. Как отметила Ирина Дрига, министерство намерено продолжать проведение этого конкурса с учетом пожеланий театрального сообщества. Планируется расширить возможности для молодых авторов - чтобы могли участвовать не только те, кто претендует на постановки на ведущих сценах, но и те, кто хотел бы реализовать свои проекты в региональных театрах. Новые творческие имена должны появляться не только на минских сценах, уверена начальник главного управления.

Одним из знаковых событий стал V Республиканский конкурс театрального искусства "Национальная театральная премия". Лауреатами во многих номинациях признаны молодые режиссеры, которые заявили о себе в последние годы. На этой неделе в Министерстве культуры пройдет круглый стол с участием членов жюри, руководителей театров. Будут обсуждаться итоги и планы на будущее по проведению конкурса.

Приглашаются в Минск популярные режиссеры из-за рубежа, в сотрудничестве с которыми реализуются интересные проекты. Как отметила Ирина Дрига, белорусским актерам интересно работать с авторами, которые принадлежат к иным школам.

В Беларуси действуют 28 государственных театров, есть и частные.-0-