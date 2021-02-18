Госполитика в сфере культуры сохраняет свою социальную направленность - Маркевич

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная политика в сфере культуры сохраняет свою социальную направленность, заявил сегодня министр культуры Анатолий Маркевич во время итоговой коллегии Минкультуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственная политика в сфере культуры сохраняет свою социальную направленность. Штатная численность работников организаций в сфере культуры составляет 65,5 тыс. единиц. Среднемесячная заработная плата работников сферы за год увеличилась на 7,4%, - рассказал Анатолий Маркевич. - Остается актуальным вопрос привлечения и закрепления молодых специалистов. Важное значение приобретает вопрос подготовки действенного резерва руководящих кадров. При его формировании нередко наблюдается формальный подход. Основными задачами на 2021 год также должны стать оперативное заполнение образовавшихся вакансий квалифицированными кадрами, создание благоприятных условий для их работы и карьерного роста; использование новых форм и методов работы с руководящими кадрами и резервом, в том числе на основе изучения и обобщения передового опыта такой работы в регионах".

Он отметил, что анализ практики применения Кодекса о культуре, а также ситуации, связанной с осуществлением культурной деятельности по различным направлениям, выявил необходимость совершенствования правового регулирования отдельных общественных отношений в сфере культуры.

В ближайшее время будет завершена работа по согласованию изменений в Кодекс о культуре, которые коснуться охраны историко-культурного наследия, организации и проведения культурных мероприятий, перемещения культурных ценностей, деятельности творческих союзов, классификации фильмов, развития информационных технологий в сфере библиотечного дела, временных экспозиций в сфере музейного дела.

В соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2020 год на продолжение строительства, реконструкцию, реставрацию и разработку проектно-сметной документации 11 объектов учреждений культуры были выделены средства в сумме Br45,8 млн, по состоянию на 1 января было освоено Br40,89 млн. В июне 2021 года планируется ввести 1-й и 4-й пусковые комплексы Национального художественного музея, строительная готовность которых составляет 99% и 83%.

По поручению главы государства продолжалась работа по ремонту и приобретению музыкальных инструментов. План 2020 года выполнен в полном объеме, что позволило передать в организации культуры и учреждения образования 818 пианино "Беларусь" на сумму Br7,7 млн, закупить более 1 тыс. иных музыкальных инструментов (план 682, выполнен на 154%) на сумму Br7,1 млн, а также отремонтировать более 1,5 тыс. инструментов (план 1130, выполнен на 137%) на сумму Br423,8 тыс. В текущем году работа по этому вопросу будет продолжена.

По словам министра, объем экспорта услуг в прошлом году составил $7 млн. По сравнению с 2019 годом существенно вырос объем экспортных услуг Белорусской государственной академии музыки, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусской государственной академии искусств и Минского государственного художественного колледжа имени А.К.Глебова.

В настоящее время действует 79 международных договоров с 52 странами. В прошлом году был перенесен ряд значимых культурных проектов, и международная деятельность развивалась преимущественно в интернет-пространстве. Музеи приняли участие в 106 международных онлайн-проектах, учреждения образования сферы культуры - в 180, театрально-зрелищные организации - в 42. Министерство приняло участие в первой виртуальной встрече министров культуры, организованной ЮНЕСКО, в четвертом заседании Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Проведено внеочередное совместное заседание коллегий Министерств культуры Беларуси и России. На 2021 год ведомством запланирован ряд значимых международных мероприятий как в Беларуси, так и за ее пределами. Среди них - Дни культуры Беларуси в Казахстане, в Китайской Народной Республике, в России и в Республике Татарстан. В Беларуси Республика Таджикистан планирует проведение своих Дней культуры.

Будет продолжено углубление интеграции в культурной сфере с Россией, сотрудничество с Китаем.

В заседании коллегии приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, представители Совета Министров, областных исполкомов и Минского горисполкома, руководители подведомственных учреждений культуры.-0-