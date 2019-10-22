Государственный камерный хор исполнит в Витебске редкие сочинения Станислава Монюшко

22 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Заслуженный коллектив Беларуси Государственный камерный хор под руководством Натальи Михайловой выступит в Витебской областной филармонии 23 октября. Он представит к 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко концерт камерной музыки "На хвалі паччуццяў", сообщили БЕЛТА в филармонии.

В концерте примет участие органный дуэт Варвара Царюк и Юрий Габрусь. В программе прозвучат произведения Станислава Монюшко для хора, солистов и органа.

"Композитор в первую очередь известен как создатель национальной оперы, однако он написал и немало замечательных масштабных хоровых, камерных вокальных и инструментальных произведений. Станислав Монюшко опирался не только на традиции немецких и русских композиторов, но и обращался к белорусскому, литовскому и польскому фольклору. Появление сборников песен имело огромное значение. Вместе с созданием более 400 миниатюр композитор заложил основы национального вокального репертуара", - отметили в филармонии.

Эти малоизвестные страницы творчества Станислава Монюшко представит Государственный камерный хор в сопровождении органа: прозвучат масштабные духовные произведения (Месса для женского хора, "Скорбные песни" (Месса ре-минор), Ecce lignum crucis для смешанного хора), хоровые миниатюры без аккомпанемента, арии и дуэты. В концерте будут исполнены редкие сочинения для органа соло.-0-