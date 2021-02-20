Гран-при конкурса "Искусство книги - 2020" получило издание "Храм-памятник земли белорусской"

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при "Триумф" 60-го национального конкурса "Искусство книги" получила книга-альбом "Храм-памятник земли белорусской", передает корреспондент БЕЛТА.

Эта книга подготовлена издательством "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" совместно с ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа".

Поздравляя победителей, министр информации Игорь Луцкий отметил, что приятно наблюдать положительную тенденцию в том, что с каждым годом все больше издательств принимают участие в конкурсе. "Трудно было определить лучшее издание. Но это не выбор министерства, это выбор общества в лице компетентного жюри. Спасибо всем тем, кого интересует книга и кто пришел на выставку. Это очень важно, потому что гуманитарный аспект, наша образованность, наше внимание друг к другу выражаются в том числе в этом. Любите книгу, цените книгу и покупайте книгу", - призвал он.

"Книга посвящена храму-памятнику в честь Всех Святых в Минске, который является символом духовного единства нашей страны. Он объединяет фактически все конфессии. В нем хранится память о миллионах белорусов, которые погибли или разбросаны по всему миру революциями, войнами, насильственными переселениями и репрессиями", - подчеркнула директор "Белорусской энциклопедии" Ольга Ванина. - Та атмосфера храма передана и в книге. Большое внимание уделено архитектуре, которая прекрасно передана в печати благодаря ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Колоса". Идейным вдохновителем и куратором этого проекта является настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный, также над книгой работал большой авторский коллектив: фотографы, дизайнеры, художники, составители, редакторы.

В номинации "Моя Беларусь" главная награда присуждена книге "Кветкавы край Беларусі" ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа", а в номинации "Лит-формат" лучшей стала "Старая казка" Владимира Короткевича от издательства "Народная асвета".

Номинация "В зеркале времени" стала победной для Национального олимпийского комитета Беларуси, который разработал научно-популярное издание "Хутчэй. Вышэй. Мацней".

Серия "Палац мастацтва" - "Уладзімір Тоўсцік", "Уладзімір Зінкевіч", "Мікалай Кузьміч" издательства "Беларусь" признана лучшей в номинации "Арт-книга", а в номинации "Наука и знание" - "История белорусской государственности. ТТ. 1-5" коллектива авторов издательства "Белорусская наука".

Победителем в номинации "За вклад в сохранение историко-культурного наследия" стала книга издательства "Беларусь" "Напалеон Орда". Главную награду в номинации "Золотые скрижали" жюри присудило книге "Уладзімір Караткевіч. Энцыклапедыя", которая вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки".

Книга "Дванаццаць месяцаў. Чытанка на кожны дзень" издательства "Мастацкая лiтаратура" получила награду в номинации "Вместе с книгой мы растем", а книга "Прырода Беларусі: новы фармат" от издательства "Четыре четверти" признана лучшей в номинации "Фотовзгляд".

Победа в номинации "Учебник нового века" уже второй год никому не присуждается. А обладателями диплома I степени названы "Человек и мир. 3-й класс в 7 книгах. Книга 7" изданный шрифтом Брайля "Народнай асветы" и "Английский язык для 5-го класса. В 2 частях" с электронным приложением "Вышэйшай школы".

Издание "Жыровічы: пад святым Пакровам" коллектива авторов "Белорусской энциклопедии имени Петруся Бровки" получило главную награду в номинации "Духовность". Победителем в номинации "Содружество" стала книга "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России". Это совместный проект "Белорусской энциклопедии имени Петруся Бровки" и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России.

В номинации "Сцяжынкамі роднага краю" лучшей стала книга "Культурное наследие ЮНЕСКО. Мирский замок - символ возрождения Беларуси", которую выпустило издательство "Четыре четверти".

Сразу две книги "75 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне" и "Блакада. Блокада. Blockade: альбом" Владимира Лиходедова от издательского дома "Звязда" победили в номинации "Беларусь помнит".

Специальным дипломом "За ценный вклад в сохранение духовного и историко-культурного наследия и создания масштабного научно-популярного издания о современной Беларуси отмечено издание "Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений. В 7 томах" коллектива авторов "Белорусской науки".

В номинации "Мастерство" титул "Лучший иллюстратор" присужден Светлане Рыжиковой за книгу "Казкі дзядзечкі Рымуса" ("Народная асвета"), а наградой "Лучший дизайн книги" отмечена Елена Бужинская за книгу "Мікалай Кузьміч" ("Беларусь").

Национальный конкурс "Искусство книги" проводит Министерство информации для определения лучших издательских проектов, ставших событием в национальном книгоиздании, повышения художественной и полиграфической культуры белорусской книги. Он также призван способствовать развитию книжного искусства, популяризации лучших достижений издательств Беларуси. Торжественная церемония вручения наград состоялась на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке.-0-