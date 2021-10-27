Гран-при международного фестиваля "Анимаевка-2021" завоевал бразильский режиссер Радхе Мерон

27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Гран-при XХIV Международного фестиваля "Анимаевка" завоевал режиссер из Бразилии Радхе Мерон. Он представил на конкурс анимационный фильм "Аврора - улица, которая хотела стать рекой", рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник отдела рекламы, связи со СМИ и методической работы Могилевского государственного предприятия "Киновидеопрокат" Елена Тереня.

Торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля прошла сегодня в могилевском кинотеатре "Родина". Призом "Большой хрустальный карандаш" и дипломом победителя награждены 13 конкурсных работ из девяти стран. В их числе фильм "Пресвятой Андроид" немецкого режиссера Лукаса Фон Берга (номинация "Лучший анимационный фильм для взрослых"), "Вадим на прогулке" российского режиссера Александра Свирского ("Лучший экспериментальный анимационный фильм"), "Во тьме ночи" режиссера из Гонконга Степ Си ("Лучшее изобразительное решение") и другие.

Лучшим белорусским анимационным фильмом стала работа "Прелюдия и фуга" представителя национальной киностудии "Беларусьфильм" Игоря Волчека. Награду в номинации "Лучший гражданско-патриотический анимационный фильм" присудили тандему испанских режиссеров за фильм "Булит, который умел говорить с природой". Дипломом "Мастеру анимации" и призом "Большой хрустальный карандаш" за значительный вклад в развитие анимации награжден Александр Ленкин, кинорежиссер высшей категории, аниматор и сценарист киностудии "Беларусьфильм", лауреат республиканских и международных кинофестивалей.

В конкурсе детского анимационного творчества дипломы фестиваля и призы "Малый хрустальный карандаш" присуждены в восьми номинациях. Победителей отметили в нескольких возрастных категориях: 5-7, 8-11, 12-15 и 16-17 лет.

На международный фестиваль "Анимаевка-2021" в Могилеве в этом году было заявлено 180 работ из 28 стран, в том числе 31 фильм от Беларуси. Международная экспертная комиссия отобрала для участия в конкурсной программе 112 фильмов из 19 стран: 63 работы на конкурс анимационных фильмов и 49 на конкурс детского анимационного творчества. На конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества "Анимаевки" участники прислали 179 работ.

Идея проведения международного фестиваля принадлежит режиссеру-аниматору киностудии "Беларусьфильм" Игорю Волчеку. Пилотный проект прошел в мае 1998 года в Минске. В сентябре этого же года по инициативе генерального директора "Могилевоблкиновидеопроката" Андрея Бычкова фестиваль переехал в Могилев и стал ежегодным. Его организаторами выступили Министерство культуры и Могилевский областной исполнительный комитет.-0-